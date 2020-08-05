Миллионы зараженных: Афганистан посчитал граждан, контактировавших с коронавирусом

Афганский подсчет потенциальных случаев заражения вдвое превышает количество инфицированных в США.

Почти 10 миллионов людей в Афганистане могли заразиться новым коронавирусом с начала пандемии. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения страны.

Подсчитання цифра более чем в два раза превышает количество подтвержденных случаев COVID-19 в США. Афганский подсчет превышает даже общее количество диагнозов, зафиксированных во всех других странах, - пишет Newsweek.

На сегодня в США коронавирус обнаружили у более чем 4,7 миллионов людей со времен начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса. Афганский подсчет количества заражений основывается на исследовании общественного здоровья.

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В его рамках тесты на антитела были проведены для 9,5 тысяч человек. Министр здравоохранения Афганистана Ахмед Джавад Османи сказал, что результаты указывают на то, что треть населения страны в определенный момент была заражена COVID-19.

В ходе тестов на антитела ученые анализируют образцы крови, ища белки, которые были образованы в ходе реакции организма на инфекцию. Тесты позволяют оценить масштабы эпидемии коронавируса в определенном регионе. Это особенно полезно, учитывая то, что некоторые люди могут болеть без симптомов.

В Афганистане из-за нехватки средств диагностики очень тяжело оценить точное распространение коронавируса. Официальные цифры от органов здравоохранения в стране значительно ниже, чем говорят расчеты последнего исследования. Данные Университета Джона Хопкинса показывают, что в Афганистане было подтверждено 36,8 тысяч случаев заражения. При этом в стране подтвердили 1,3 тысячи смертей, вызванных коронавирусом.

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"Вторая волна заражения началась в разных уголках мира. И мы не будем исключением. Мы используем выводы этого исследования, чтобы лучше подготовиться к потенциальной второй волне", - сказал Османи.

Министерство здравоохранения Афганистана уже продвигает новое исследование, которое бы более точно определило уровень смертности от COVID-19 в стране.

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