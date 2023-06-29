Главаря "Вагнера" вряд ли пристрелят, считает эксперт.

Главарю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину вряд ли угрожает выстрел снайпера в голову через окно.

У главаря наемников может случиться "инфаркт", поскольку он "переживает за Россию-матушку, сердце кровью обливается, и вот такое горе случилось, здоровье не выдержало", рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "FreeДом"

"…в этом случае никто не будет проводить вскрытие, потому что если будет проведено вскрытие, то выяснится, что на самом деле причиной инфаркта было отравление с соответствующей симптоматикой. Такой сценарий для Пригожина ожидать куда реалистичнее, чем, например, выстрел в голову через окно от снайпера", - полагает эксперт.

Видео дня

Интересные новости России - сегодня это стоит знать

"Вагнер" 24 июня устроил в РФ мятеж, в частности, якобы из-за того, что подконтрольные российскому Минобороны военные нанесли удар по его тыловому лагерю. Мятежники уничтожили российский военный самолет и убили 10 офицеров. Кроме того, сообщалось о ликвидации нескольких вертолетов.

Наемникам удалось взять под контроль Ростов-на-Дону и Воронеж, а также они колоннами двигались в сторону Москвы. Бунт так же резко закончился, как и начался. Евгений Пригожин унял своих пособников после того, как поговорил с ведома российского диктатора Владимира Путина с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенком.

"Вагнеровцам" предоставили гарантии безопасности, и они могут оправиться в Беларусь. Военный аналитик Шон Белл полагает, что Путин не хочет превращать Пригожина в мученика.

Вас также могут заинтересовать новости: