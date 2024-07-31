Глава государства подчеркнул, чем большее влияние имеет страна, тем большее нужно давление на Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет видеть, чтобы Китай оказывал давление на Российскую Федерацию, а не был просто посредником. Об этом глава государства сказал в интервью французскому изданию Le Monde.

В частности, у президента Украины спросили, чего он ожидает от Китая.

"Если Китай захочет, он сможет заставить Россию остановить эту войну. Я бы хотел, чтобы Китай делал больше, чем просто был посредником. Я бы хотел, чтобы [Китай] оказывал давление на Россию для прекращения войны. Так же, как Соединенные Штаты оказывают давление. Так же, как Европейский Союз оказывает давление. И чем больше влияние у страны, тем больше нужно давление на Россию. В военное время, когда есть агрессор, вы не можете позиционировать себя как посредник", - подчеркнул Зеленский.

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Также, у главы государства спросили, какие предпринимаются шаги его администрацией для подготовки к возможному возвращению Дональда Трампа в Белый дом.

"Конечно, мы не можем влиять на выборы. Соединенные Штаты сегодня - это вызов. Есть риски, которые невозможно предсказать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что в случае победы на президентских выборах Камалы Харрис, у власти будут представители Демократической партии.

"Если это будет Дональд Трамп... Моя команда говорила с его командой и я разговаривал с ним. Опять же, мы сегодня не знаем, из чего будет состоять наш диалог. Раньше это было вполне целесообразно, но мы не знаем, что произойдет после выборов [5 ноября]. Я думаю, мы до сих пор будем иметь большинство в Конгрессе, когда дело будет касаться поддержки Украины", - сказал Зеленский.

Война в Украине - позиция Китая

Ранее издание Bloomberg сообщило, что президент КНР Си Цзиньпин активизирует усилия по позиционированию Китая как миротворца, который стремится положить конец российской войне в Украине. В то же время растет критика со стороны США и Европы относительно того, что Пекин поддерживает усилия Кремля на поле боя.

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