Пекин усиливает влияние за рубежом в противовес Вашингтону.

Президент Си Цзиньпин активизирует усилия по позиционированию Китая как миротворца, который стремится положить конец российской войне в Украине. В то же время растет критика со стороны США и Европы относительно того, что Пекин поддерживает усилия Кремля на поле боя, пишет Bloomberg.

Отмечается, что Китай на прошлой неделе принял первого чиновника из Украины с начала 2022 года. Министр иностранных дел Ван И заявил украинскому коллеге Дмитрию Кулебе, что время для мирных переговоров "еще не пришло". Однако он сказал, что обе стороны сигнализируют о готовности к переговорам.

В воскресенье, 28 июля, Пекин отправил специального посланника Ли Хуэя в Бразилию, Южную Африку и Индонезию для "создания условий для возобновления мирных переговоров". Это страны, которые также не присоединились к санкциям против России.

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По словам журналистов, такая активность подчеркивает стремление Си Цзиньпина усилить свою дипломатическую роль в то время, когда Киев и Европа в целом готовятся к резкому изменению внешней политики со стороны США. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп пообещал закончить войну в Украине в течение 24 часов в случае победы на выборах. А его кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс критически относится к поддержке Киева.

Китай не изменил свою позицию, но видит окно для того, чтобы стать более мощным игроком, считает директор Центра Карнеги Россия-Евразия Александр Габуев. Он добавил, что переговоры могут состояться уже в этом году: "Китай позиционирует себя для следующих раундов переговоров. Пекин хочет получить свою долю успеха и позиционировать себя как играющего конструктивную роль и будет отмечен за это", – заявил эксперт, добавив, что Джо Байден также может стремиться заключить сделку, чтобы обезопасить свое внешнеполитическое наследие.

Обращение Пекина появилось после того, как правительство президента Владимира Зеленского объявило, что открыто для участия Владимира Путина во втором мирном саммите. Хотя Си Цзиньпина рекламировали как потенциального участника переговоров, поддержка Пекином России бросила длинную тень на заявления о нейтралитете. Однако Киев поддерживал связи с Пекином даже тогда, когда США и Европа угрожали китайским банкам санкциями из-за усиления военной машины Кремля.

Борьба за лидерство с США

Си Цзиньпин работает над укреплением своего авторитета миротворца в регионах, где Вашингтон традиционно играет большую роль. Так крупнейшие экономики мира борются за глобальное влияние. В прошлом году Пекин удивил Вашингтон, возглавив процесс заключения соглашения о разрядке между давними соперниками – Саудовской Аравией и Ираном: "Китай будет играть более важную роль в мирных переговорах, в миротворчестве и разговорах – не только на Ближнем Востоке и в Украине, но и во всем мире", – указал профессор международных отношений в Университете Ренмин Ван Ивэй.

Блок развивающихся стран Глобального Юга все больше доверяет дипломатическому подходу Пекина, который обещает не вмешиваться во внутренние дела. В статье также говорится, что в качестве примера осторожного подхода Китая к Украине, встречи Кулебы на прошлой неделе были ограничены южным городом Гуанчжоу, а не сосредоточены в столице Пекине.

Европа, вероятно, хотела бы получить заверения относительно дальнейшего российского экспансионизма от любого урегулирования в Украине. Растут опасения, что Путин может распространить свои амбиции на страны Балтии, рискуя еще большим конфликтом с НАТО: "Непонятно, захочет ли Пекин, или даже сможет, попытаться получить гарантии сдержанности России. Сейчас, судя по всему, Пекин использует Украину в собственных целях, а не предлагает практических шагов к миру", – подчеркивает доцент политологии в Национальном университете Сингапура Джа Ян Чонг.

Роль Пекина в российско-украинской войне

Президент Чехии Петр Павел считает, что без России и Китая за столом не удастся достичь каких-либо мирных договоренностей по войне в Украине. По словам президента Чехии, "выборы в мире также будут важными".

В то же время Вашингтон предупреждает Китай о мерах в ответ на поддержку Пекином военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Отмечается, что государственный секретарь Энтони Блинкен снова выразил серьезную обеспокоенность поддержкой КНР оборонно-промышленной базы России.

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