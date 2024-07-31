Пекин утверждает, что он не продает военные дроны ни одной из сторон.

Китай усилил контроль над экспортом военных беспилотников после визита министра иностранных дел Украины в Пекин. Об этом сообщает Bloomberg.

Беспилотники с высокоточным измерительным оборудованием были добавлены в черный список рядом ведомств, включая Центральный военный комитет в среду. Изменения, которые дополняют прошлогодний список, вступят в силу с 1 сентября.

При этом Китай снял запрет на экспорт беспилотников коммерческого класса. Министерство торговли КНР повторило свою позицию, что гражданское оборудование не должно использоваться для "распространения оружия массового уничтожения (очевидно имеются в виду сбросы гранат с газом, что делают россияне на фронте в Украине - УНИАН), терроризма или военных целей".

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Как отмечает Bloomberg, правительство Китая ввело эту директиву через несколько дней после того, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба впервые с начала полномасштабной войны посетил Пекин.

Китайские беспилотники на фронте в Украине

Хотя Китай отрицает поставки своих беспилотников Украине и России, де факто они широко используются обеими сторонами на фронте. В частности небольшой коммерческий дрон Mavic китайской фирмы DJI уже стал общим именем для разведывательных дронов и дронов со "сбросами".

По словам руководительницы Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской, россияне скупают в Китае дроны астрономическими партиями. Буквально выкупают продукцию целого завода на год вперед.

Также недавно стало известно, что Китай совместно с РФ разрабатывает новую модель беспилотника, похожую на иранский "Шахед".

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