Он отметил, что вопрос лишь в том, как быстро произойдет отставка правительства.

В Армении, скорее всего, вскоре произойдет смена власти из-за капитуляции в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

Такое мнение высказал эксперт Международного института демократии Евгений Дикий в эфире канала "Украина 24". Он отметил, что вопрос лишь в том, как быстро это произойдет.

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"Сделать прогноз относительно будущего премьера Армении Никола Пашиняна и его правительства очень просто. Вопрос только в том, насколько быстро это правительство будет отправлено в отставку — это вопрос дней, недель или месяцев. Но в целом можно сказать, что смена власти с большой вероятностью произойдет. Правительству не простят поражения в войне, хотя здесь большой вопрос, есть ли вина армянского правительства в этом поражении. Но в любом случае, за такую болезненное поражение кто-то должен ответить, и логично, что виновным оказывается руководство страны", — заявил он.

По словам эксперта, частично в этом есть вина и самого правительства.

"Кроме того, есть то, в чем правительство реально виновато, — в замалчивании информации о ситуации во время боевых действий. Когда в стране ежедневно рассказывали, что ситуация не так плоха, что армия успешно отбивает вражеские атаки, а потом вдруг ночью подписывается де-факто капитуляция. И только тогда страна узнает, что все это время происходила катастрофа... Если бы людей хотя бы все время держали в курсе, возможно, отношение к правительству было бы другим", — сказал он.

Также Дикий рассказал, как может обернуться ситуация через пять лет, когда придет время перезаключать мирный договор.

"Может произойти все, что угодно. Может многое измениться и в Армении, и в Азербайджане, и в России. Вопрос, будет ли Россия заинтересована и иметь возможность вести такую же политику, как сейчас. Обычно российские миротворцы не любят уходить с чужих территорий, но через 5 лет в самой России может сложиться такая ситуация, что им будет не до соседних республик, и возможно, что договор продлен не будет", — сказал он.

Война в Нагорном Карабахе: обострение осенью 2020 года

Очередная эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном началась утром 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстреле приграничных населенных пунктов и провокациях.

В Армении заявили о наступлении ВС Азербайджана на Нагорный Карабах, объявив военное положение и всеобщую мобилизацию.

Обе стороны заявляли, что нанесли противнику страшные потери, насчитывающие сотни убитых и десятки уничтоженных единиц боевой техники. Все попытки добиться прекращения огня ранее терпели неудачу.

Договоренность о завершении войны в Карабахе

Вечером 9 ноября после серии военных успехов ВС Азербайджана и взятия стратегически важного города Шуша в Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление, в котором объявили о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта с полуночи по московскому времени 10 ноября.

Согласно договоренностям, Азербайджанская Республика и Республика Армения останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и в прилегающие районы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Проводится обмен военнопленными, другими удерживаемыми лицами и телами погибших. Разблокируются все экономические и транспортные связи региона.

Республика Армения до 15 ноября должна вернуть Азербайджанской Республике Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район, оставляя при этом за собой Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не затрагивать город Шуша.

По согласованию сторон в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Справка. В войне за Нагорный Карабах в 1991-1994 годах погибли около 30 тысяч человек. Тогда Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими районами, которые армянские силы называли «буферной зоной».

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Автор: Андрей Василюк