"В Украине выталкивают африканцев из поездов, когда Россия имеет программы для обучения африканских студентов. Там происходит много нацистского дерьма", "Почему Илон Маск выступает за мирное соглашение между Россией и Украиной? Потому что это называется "Афганистан", и это никогда не кончится. Он просто реалист"... Такие высказывания – не цитаты утреннего выпуска какого Russia Today. Такой Украина часто предстает в глазах американских инфлюэнсеров - людей, к мнениям которых в США прислушиваются миллионы.

"Мне кажется, что Путина неправильно поняли. Он очень умный. Это неправильно, что мы обсуждаем только Украину", — рассуждает американская интернет-звезда, бывший профессиональный кикбоксер Эндрю Тейт.

"Я очень пропутинский и пророссийский", — добавляет американский рэп-исполнитель Канье Уэст.

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В конце концов, именно его недавние громкие заявления привлекли внимание к новой дезинформационной стратегии Кремля.

Путинская пропаганда довольно удачно использует как крайне правых, так и крайне левых

Россия годами финансирует все возможные коммуникационные каналы, чтобы расшатать демократическое общество. И сейчас путинская пропаганда довольно удачно вкладывает в уста интернет-звезд с миллионными аудиториями. Причем как крайне правых, так и крайне левых. Да, обвинять украинцев в нацизме — это забавка радикально правых. А вот болтовня о том, что США поддерживают Украину, поскольку там основное население составляют белые, а не темнокожие люди — самая любимая "фишка" левых. И, к сожалению, когда эту ложь повторяют селебритиз, определенное количество людей берет ее на веру.

Осознают ли известные блогеры, что они-марионетки российской пропаганды? Вряд.

Дело в том, что алгоритмы социальных сетей созданы именно для продвижения тех, кто стимулирует трафик. Поэтому инфлюэнсеры по своей природе пытаются просто говорить то, что в любом случае привлечет внимание людей. В частности, Канье Уэст за последние несколько лет поднимал очень много противоречивых тем. Огласка, которую они приобретали, скандалы, которые они вызывали, создавались намеренно.

Блогеры напрочь не понимают разрушительного эффекта своих речей

Еще один момент - инфлюэнсеры гонятся за влиянием и не имеют настоящего понимания проблем, о которых говорят. Главное, что эта болтовня приносит им трафик, а все остальное их не волнует. То есть блогеры совершенно не понимают разрушительного эффекта своих речей. К тому же большинство из них - совершенно необразованные лица. Они не пытаются мыслить критически, у них нет культуры проверки информации, или ее анализа. А фолловеры, которые являются потребителями, просто соглашаются с дезинформацией, не догадываясь об этом – потому что ее распространяет кумир миллионов.

К счастью, пророссийская риторика популярных блогеров не отражает общих настроений в США. По данным Chicago Council on Global Affairs, 65% граждан США поддерживают предоставление дополнительного оружия, военных поставок и экономической помощи Украине. 75% выступают за ужесточение экономических и дипломатических санкций против России.

Дело в том, что на самом деле миллионы людей имеют личный интерес в победе Украины. Ведь на кону - наши собственные судьбы. В частности моя.

Я родился в Зимбабве, где более 30 лет правил диктатор Роберт Мугабе. У нас никогда не было ни свободных и честных выборов, ни свободы слова, ни прав человека. Все граждане, кто не соглашался с властью, подвергались репрессиям, им инкриминировали уголовные дела, а в тюрьмах подвергали пыткам. На своей родине я начал оппозиционное гражданское движение, к которому приобщались миллионы людей. Был арестован несколько раз, провел много месяцев в тюрьме, где меня били и пытали.

Потом я сбежал в Америку, перевез сюда всю свою семью ради безопасности. Но сам через шесть месяцев вернулся в Зимбабве и был арестован прямо в аэропорту... Люди говорили мне: "Ты - сумасшедший". Но мы должны быть достаточно сумасшедшими, чтобы получить нужный нам уровень свободы...

Война России против Украины — это война авторитаризма против демократии

Любой человек, живший в условиях диктатуры, выразит свою поддержку Украине. Ведь дело не в том, какого цвета ваша кожа, вероисповедание или национальность. Дело в ценностях. Война России против Украины — это война авторитаризма против демократии.

Украина защищает весь свободный мир. А диктаторы учатся. Они наблюдают за другими тиранами, оценивают, как демократический мир реагирует на произвол автократии. Поэтому, если мир позволит России продолжать уничтожение Украины, это усилит других деспотов. Если сейчас допустить победу России, то волна тирании быстро разольется по всему миру.

Эван Маварире, директор направления образования американской некоммерческой организации Renew Democracy Initiative, основатель Гражданского Движения #ThisFlag в Зимбабве