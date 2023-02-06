Президент выразил соболезнования тем, кто потерял близких и дома в результате сегодняшних мощных землетрясений.

Украина предложила Турции поддержку в проведении спасательной операции на местах разрушений в результате сегодняшних мощных землетрясений.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский отметил в своем вечернем видеообращении. Глава государства выразил искренние соболезнования президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану, а также тем, в сирийском обществе, кто потерял близких и дом.

"Сегодня очень печальные новости из Турции и с территории Сирии. Там произошло мощное землетрясение. Много погибших. Тысячи домов разрушены... Украина немедленно откликнулась и предложила Турции поддержку в проведении соответствующей спасательной операции", - сказал Зеленский.

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Землетрясения в Турции

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, на юго-востоке Турции за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов: в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 - 7,6 баллов.

По данным, обнародованным вечером, в десяти провинциях Турции погибли 1498 человек, пострадали 8553 людей. В провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османийе, Газиантеп, Шанлиурфа, Адияман, Малатья и Хатай разрушены 2 834 здания.

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасности повторения толчков.

Позже стало известно, что в результате мощного землетрясения в Турции и Сирии погибли уже 2300 человек.

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