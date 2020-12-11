Авторитетный американский журнал Time назвал двух человек победителями в номинации «Человек года-2020».
Читайте такжеForbes назвал самых влиятельных женщин мира 2020 годаИми стали де-факто избранный президент США Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис.
«Байден и Харрис разделяют веру в то, что чуткое управление может восстановить утраченное нами единство»,— отмечает издание.
На звание также номинировались действующий президент США Дональд Трамп, главный инфекционист США Энтони Фаучи, все медицинские работники, боровшиеся с пандемией COVID-19, и «Движение за расовую справедливость».
Годом ранее Time признал «человеком года» 16-летнюю (на тот момент) шведскую экоактивистку Грету Тунберг. Она стала самой молодой из получивших это звание за 92-летнюю историю.
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