Решение чешского МИД уравнять численность диппредставительств начинает действовать с сегодняшнего дня.

Чехия решила уравнять количество сотрудников российского посольства в Праге с количеством сотрудников чешского посольства в Москве.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кульганек, сообщает Европейская правда со ссылкой на Ceske Noviny.

Это означает, что из страны вышлют еще около 70 сотрудников российского диппредставительства.

Отмечается, что сегодня в полдень истек срок, до которого Россия должна была позволить всем 20 чешским дипломатам вернуться в посольство в Москве, которая выслала их в ответ на высылку 18 сотрудников российского посольства, которые, по мнению чешских властей, работали на спецслужбы.

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Решение чешского МИД уравнять численность диппредставительств начинает действовать с сегодняшнего дня. Россия имеет время до конца мая вывезти своих работников и дипломатов.

После того как РФ покинули высланные сотрудники в посольстве Чехии в Москве оставалось 24 сотрудника, среди которых пять дипломатов и 19 административно-технических работников.

Сейчас в посольстве России в Праге работает 27 дипломатов и 67 административно-технических работников.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрений в причастности российских спецслужб к взрывам складов боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

В то же время чешская полиция объявила о розыске двух российских граждан, которые использовали паспорта на имя Александра Петрова и Руслана Боширова во время посещения 11-16 октября 2014 года Праги и Злинского края.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Александр Топчий