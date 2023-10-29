Президент Чехии Петр Павел заявил, что Чехия давно поддерживает реформы Совета Безопасности ООН.

Чехия выступает за проведение реформы ООН, в том числе Совета Безопасности, однако провести их возможно только изнутри.

Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел, отметив, что на встречах в Нью-Йорке он подчеркивал, что Чехия давно поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН.

"Однако это возможно сделать только изнутри", – считает он.

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Президент Чехии также отметил, что для обсуждения таких тем, как устойчивое развитие, изменение климата, защита прав человека и других, необходима глобальная платформа по поиску решений, которые были бы приемлемы для всех ее участников.

Реформирование ООН

В июле 2023 года сообщалось о том, что США начали консультации о реформе ООН. ООН подверглась жесткой критике за неспособность предотвратить и остановить войны, в том числе в Украине.

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы фундаментальной реформы Совета Безопасности ООН, стремясь восстановить авторитет этого международной института.

Владимир Огрызко, дипломат, руководитель Центра исследований России, бывший министр иностранных дел Украины писал о том, как запретить России участие в Совбезе.

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