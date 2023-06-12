Здание ООН в Нью-Йорке / фото REUTERS

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы фундаментальной реформы Совета Безопасности ООН, стремясь восстановить авторитет этого международной института. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сейчас проводит консультация с дипломатами других стран, стремясь получить их оценку идеи о расширении Совбеза. Утверждается, что Вашингтон выступает за добавление еще нескольких стран (до шести) в совет в качестве постоянных членов, но без права вето.

Таким образом, Байдена пытается учесть растущую роль незападных стран в международной политике и устранить их недовольство нынешними членами Совбеза, который не способен остановить глобальные конфликты, в том числе войну в Украине.

Пока Вашингтон не дает четких комментариев по вопросу реформы ООН. Но, как рассказали журналистам информированные источники, Вашингтон поддерживает идею предоставления постоянного членства в Совбезе Германии, Японии и Индии. Франция и Великобритания с этими кандидатами в целом согласны, но хотят видеть в Совбезе также Бразилию и по крайней мере одну африканскую страну.

Что собой представляет Совет безопасности ООН

В ООН наряду с Генеральной ассамблеей, куда входят все страны мира, действует также Совет безопасности ООН. В отличие от резолюций Генассамблеи решения Совбеза являются обязательными для выполнения всеми странами ООН. 

С самого начала создания ООН после Второй Мировой войны в Совбез вошли США, Франция, Великобритания, Китай (сначала Республика Китай, которая сегодня контролирует только остров Тайвань, а после КНР, которая контролирует материковую часть страны) и СССР (его место заняла Россия). Эти страны обладают неограниченным правом вето при голосовании в Совбезе. 

Также в Совбезе заседают 10 стран, которые меняются на ротационной основе каждые два года. Они не имеют права вето, но могут голосовать.

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