ООН подверглась жесткой критике за неспособность предотвратить и остановить войны, в том числе в Украине.

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает планы фундаментальной реформы Совета Безопасности ООН, стремясь восстановить авторитет этого международной института. Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд сейчас проводит консультация с дипломатами других стран, стремясь получить их оценку идеи о расширении Совбеза. Утверждается, что Вашингтон выступает за добавление еще нескольких стран (до шести) в совет в качестве постоянных членов, но без права вето.

Таким образом, Байдена пытается учесть растущую роль незападных стран в международной политике и устранить их недовольство нынешними членами Совбеза, который не способен остановить глобальные конфликты, в том числе войну в Украине.

Пока Вашингтон не дает четких комментариев по вопросу реформы ООН. Но, как рассказали журналистам информированные источники, Вашингтон поддерживает идею предоставления постоянного членства в Совбезе Германии, Японии и Индии. Франция и Великобритания с этими кандидатами в целом согласны, но хотят видеть в Совбезе также Бразилию и по крайней мере одну африканскую страну.

Что собой представляет Совет безопасности ООН

В ООН наряду с Генеральной ассамблеей, куда входят все страны мира, действует также Совет безопасности ООН. В отличие от резолюций Генассамблеи решения Совбеза являются обязательными для выполнения всеми странами ООН.

С самого начала создания ООН после Второй Мировой войны в Совбез вошли США, Франция, Великобритания, Китай (сначала Республика Китай, которая сегодня контролирует только остров Тайвань, а после КНР, которая контролирует материковую часть страны) и СССР (его место заняла Россия). Эти страны обладают неограниченным правом вето при голосовании в Совбезе.

Также в Совбезе заседают 10 стран, которые меняются на ротационной основе каждые два года. Они не имеют права вето, но могут голосовать.

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