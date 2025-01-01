2025 год должен быть довольно неприятным для человечества, по словам нескольких предсказателей одновременно.

Одними из самых известных предсказателей прошлых веков являются Нострадамус и Баба Ванга. Оба они оставили после себя ряд мыслей о событиях, которые могут произойти в будущем, и обрели популярность именно из-за того, что их слова со временем оказывались правдой.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Поэтому стоит разобрать, что именно они "подготовили" для человечества на 2025 год, пишет Daily Mail.

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Нострадамус

Французский астролог и врач XVI века Нострадамус писал, что человечество может вступить в контакт с инопланетянами уже в 2025 году, а также что европейские страны могут начать сражение с Англией.

"Жестокие войны" начнутся с "флангов Англии", порождая "врагов изнутри и извне", - заявлял он. И подчеркивал, что устоявшиеся западные страны потеряют часть своего влияния с появлением новых мировых держав в связи с затяжным конфликтом в 2025 году.

Нострадамус также писал, что 2025 год принесет новаторские достижения в медицине, но Англия вновь столкнется с чумой — "Великий мор из прошлого возвращается, нет врага более смертоносного под небесами", а также будет вести опустошительные войны.

И заявил, что "огненный шар из космоса" опустошит Землю в этом году, но это будет "второй шанс" человечества, которое позволит Земле восстановиться после эксплуатации ресурсов людьми.

Баба Ванга

Баба Ванга, в свою очередь, тоже предсказывала, что Европу потрясет разрушительная война, а весь мир будет охвачен землетрясениями — в частности, на западном побережье США. При этом она упомянула Россию... болгарская провидица заявила, что эта страна "не только выживет, но и будет доминировать в мире".

Как и Нострадамус, она также предсказала, что ученые совершат прорыв в медицине, а именно в выращивании органов в лабораторных условиях, что поможет облегчить трансплантацию. А еще то, что телепатия станет реальностью...

И, пожалуй, самое интригующее - Баба Ванга предсказала, что человечество вступит в контакт с внеземной жизнью во время крупного спортивного события".

Ранее УНИАН сообщал про предсказание "живого Нострадамуса" на 2025 год. В частности о том, что искусственный интеллект достигнет невообразимого уровня, когда он сможет диагностировать болезни за считанные секунды, проектировать здания и так далее.

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