По словам сенаторов, это только предварительные разговоры, и Белый дом утверждает, что американские войска не станут частью многонациональной коалиции.

США рассматривают возможность разместить многонациональные миротворческие силы в секторе Газа после поражения ХАМАС в войне с Израилем, пишет Politico со ссылкой на двух сенаторов.

"Два сенатора подтвердили, что переговоры о создании многонациональных сил в Газе ведутся после того, как Израиль искоренил ХАМАС. Это самый явный признак того, что США и их партнеры серьезно взвешивают возможность размещения иностранных войск в анклаве", - пишет издание.

Отмечается, что на данном этапе идут предварительные разговоры относительно возможного состава международных сил, хотя вряд ли в их состав войдут американские войска.

Видео дня

Bloomberg News ранее сообщило, что США и Израиль обсуждают вопрос о создании миротворческих сил для поддержания порядка в анклаве. В заявлении для Bloomberg официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриен Уотсон опровергла обсуждение вопроса о "отправке американских войск" в состав коалиции.

По словам одного из сенаторов, делегация Конгресса, с которой он ездил в Израиль в прошлом месяце, обсуждала возможность присутствия в составе сил Саудовской Аравии. Однако он отметил, что не слышал о том, что американские войска направляются в сектор Газа в рамках обсуждений.

Ранее госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что администрация предпочитает, чтобы Палестинская автономия возглавила Газу после падения ХАМАС. также он не отрицал и возможность участия международных агентств, которые помогут обеспечить как безопасность, так и управление.

"Комментарии законодателей ясно дают понять, что в Конгрессе существует потребность в такой силе, что облегчает жизнь президенту Джо Байдену при переговорах о ее создании с союзниками и партнерами. Однако любые признаки участия американских войск могут привести к провалу переговоров", - пишет издание.

Война Израиля и ХАМАС

7 октября террористы ХАМАС нанесли массированный удар по израильской территории. Также боевики вторглись в приграничные населенные пункты Израиля, убили многих людей и захватили заложников.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зачистила территорию от боевиков и активизировала удары по сектору Газы. Своей военной целью Израиль объявил полную ликвидацию ХАМАС.

На протяжении последних недель продолжаются разговоры о наземном вторжении Израиля в сектор Газа. Вскоре стало известно, что Израиль постепенно расширил наземную операцию в Секторе Газа, перейдя от точечных операций спецназовцев и разведки к более широкой операции общеармейских подразделений.

Вас также могут заинтересовать новости: