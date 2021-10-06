Оуэн Диас обвинил коллег в бытовом расизме, а компании - в бездействии.

Американская автокомпания Tesla проиграла судебное разбирательство против одного из своих чернокожих работников, который обвинил производителя электрокаров в расизме.

Об этом сообщает BBC.

На этой почве федеральный суд Сан-Франциско подтвердил, что в 2015-2017 годах оператор подъемника на заводе в городе Фремонт Оуэн Диас работал в расово враждебной среде.

По словам Диаса, чернокожие работники ежедневно сталкиваются с расистскими оскорблениями в производственных цехах калифорнийского завода Tesla и расистскими надписями в душевых. В частности коллеги говорили мужчине "вернутся в Африку".

Читайте такжеTesla оштрафовали за нарушения при утилизации опасных отходов"Прогрессивный имидж Tesla был фасадом, скрывающим его регрессивное, унизительное отношение к сотрудникам-афроамериканцам", - говорится в иске.

Несмотря на жалобы в адрес надзорных органов в Tesla не предприняли разумных шагов для пресечения подобного поведения.

На этом фоне суд обязал автокомпанию $130 млн штрафа и еще $6,9 млн в качестве моральной компенсации Диасу.

В Tesla уже подали апелляцию, назвав решение суда "несовершенным".

Ранее УНИАН сообщал о пожаре на заводе Tesla в Фримонте. Возгорание произошло в строящемся здании, внутри штамповочного станка.

Автор: Станислав Кожемякин