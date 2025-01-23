Последние комментарии являются одними из самых критических, которые Трамп сделал в адрес правителя Кремля.

Во время инаугурационной речи президент США Дональд Трамп не упомянул об Украине. Однако через несколько дней он изложил свою позицию по войне, и она оказалась более жесткой в отношении Кремля, чем можно было ожидать.

Об этом пишет CNN. Автор проанализировал заявление Трампа о том, что российский диктатор Владимир Путин должен заключить соглашение, ведь он "разрушает Россию", не идя на этот шаг.

Отмечается, что Трамп был беспрецедентно резким, сосредоточившись на экономическом ущербе, нанесенном России войной.

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"Я думаю, что у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на их инфляцию в России", – сказал президент США.

Американский лидер также намекнул на ошеломляющие потери Москвы в полномасштабной войне против Украины. По оценкам западных официальных лиц, с начала вторжения погибли или были ранены 700 000 россиян.

"Он не может быть в восторге. У него дела идут не очень хорошо. Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну", – добавил Трамп, говоря о Путине.

Автор акцентировал, что эти комментарии являются одними из самых критических, которые Трамп сделал в адрес правителя Кремля. Его акцент на экономической составляющей и толерантности Кремля к ужасным показателям потерь свидетельствуют о том, что "Белый дом осознает, что Россия может находиться под определенным давлением времени, и намерен использовать это в своих интересах".

"Ранее, во время своей кампании за Белый дом, и Трамп, и вице-президент Джей-Ди Вэнс выражали скептицизм относительно дальнейшего участия США в борьбе в Украине, часто предполагая, что Украина должна согласиться на перемирие с Россией, несмотря на потерю своих территорий. Заявление президента США о том, что он хочет встретиться с Путиным, свидетельствует о том, что Трамп считает, что его межличностное "искусство договариваться" может проложить дипломатический путь", – говорится в материале.

Обнадеживающим для Киева является и то, что заявление Трампа о помощи Украине было сосредоточено на необходимости увеличения расходов европейских членов НАТО, а не на прекращении поддержки со стороны США. Трамп начал свой разговор с журналистами с критики членов НАТО в Европе, заявив, что они должны выделять на оборону 5% своего ВВП – почти вдвое больше, чем сейчас тратят многие из них.

Трамп акцентировал, что Соединенные Штаты финансируют помощь Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа.

"Это смешно. Потому что это влияет на них гораздо больше. Между нами океан", – сказал президент США.

Трамп пригрозил России из-за войны

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, инаугурация которого состоялась 20 января, заявил, что он любит русский народ, но если не заключить соглашение по завершению войны РФ против Украины, ему придется принять меры.

Так, Трамп сказал, что если соглашение не будет заключено в ближайшее время, "у него не останется выбора", кроме как ввести высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам.

Американский лидер добавил, что войну в Украине можно закончить легким или тяжелым путем. Однако легкий путь будет лучшим.

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