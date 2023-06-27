После мятежа ЧВК "Вагнер" бункерный дед Владимир Путин наградил военных, которые этот мятеж "остановили". Шойгу, конечно, на переднем плане. Он, очевидно, главный в "подавлении мятежа". Так продолжается заданная вчера "генеральная линия партии" на переписывание истории недавнего бунта.

Как ни крути, но мятеж "путинского повара" показал несколько очевидных фактов:

1. Режим защищать некому, если против режима встает военная сила. Все репрессивные органы в Московии предназначены исключительно для расправы с невооруженными инакомыслящими, но не для того, чтобы останавливать серьезные вооруженные силы. Это должны делать другие вооруженные силы, но они все - в Украине. А разнообразным "росгвардейцам", пограничникам и "кадыровцам" нет никакого смысла умирать за режим. Лучше дождаться, кто одержит победу, и идти присягать ему. Поэтому, пока "вагнеровцы" шли, все только складывали перед ними оружие. Так можно было дойти и до Кремля.

Видео дня

Все репрессивные органы в Московии предназначены исключительно для расправы с невооруженными инакомыслящими

2. "Народонаселению" крупнейшего государства мира в принципе безразлично, кто у них руководит. Зашли "вагнеровцы" в Ростов? В Ростове все довольны. Снимают на камеры, ничего с этим не делают. Режим десятилетиями выстраивал пропагандистскую схему "внепалитики", и это работает. Но "внепалитики" имеет и другую сторону - захватывай власть, "народонаселению" будет безразлично.

3. Единственный политический аргумент, который остался у московитов, - это военная сила. Если она у тебя есть - с тобой будут договариваться. Все, единовластие завершилось. Теперь со всеми, кто имеет такую силу, придется договариваться. И таких будет все больше и больше. Они будут накапливать драгоценный ресурс, чтобы потом показать его в нужный момент. "Частные армии" - это политические партии Московии недалекого будущего.

Все это - признаки краха. Не мгновенного, но пока отложенного. Иллюзия всесильной империи сначала была подорвана в Украине, а теперь добивается в самой России. Украинцы в последнее время пытались перенести войну в Россию, но все это было несерьезным на фоне того, что сделали сами россияне. Сбивание собственных военных самолетов, бомбы на гражданские дороги, взорванные мосты, паника в Москве... И это они, очевидно, еще "не начинали".

И здесь мы должны вспомнить, что режим Путина - это режим информационный. Бункерного слепили политтехнологи благодаря контролю над медиа. И теперь именно медийным отражением больше всего взволнован режим.

Единственный политический аргумент, который остался у московитов, - это военная сила

В этом ключе надо рассматривать все телодвижения, которые были в Кремле в течение дней после мятежа. Схему они выбрали гениальную: делать вид, что "все было по плану". Переписать историю, чтобы в общественном сознании вымышленные позже фикции заместили реальность.

К примеру, Путин награждает военных "за подавление мятежа". Итак, все должны запомнить, что кто-то что-то реально "подавлял". Не убегал, не сдавал оружие, не присоединялся к мятежникам, а что-то делал.

Сам бункерный дед, судя по его выступлениям, "внимательно следил за ситуацией", и "не дал ей расползтись", а то бы он точно применил силу, но очень не хотел дальнейшего кровопролития.

Не знаю, убедит ли это все хотя бы кого-нибудь. Возможно, "народ-богоносец", смотрящий российское ТВ, во что-то поверит. Но в России не "народ" решает что-то, а "бояре". А для последних Путин - это уже не гарант их стабильной, сытой и спокойной жизни, а источник нестабильности, расходов и угроз.

И никакими цирковыми клоунскими представлениями это не перекроешь.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко