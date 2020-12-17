Эксперт отметил, что в Украине уделяется мало внимания изучению ситуации в России.

Попытка отравления российского оппозиционера Алексея Навального и расследование этого происшествия негативно повлияет на имидж России.

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Такое мнение в эфире канала "Украина 24" выразил эксперт по международным вопросам Богдан Ференц, который считает, что в Украине уделяется мало внимания изучению ситуации в России.

"Нам иногда кажется, что в России статичная ситуация, но это не так. К сожалению, в Украине мало исследуется внутренний контекст Российской Федерации. Важно понимать, какие процессы там происходят", - сказал эксперт.

Ференц считает, что после расследования попытки отравления Навального в отношении России возможно применение дополнительных мер.

"Что касается расследования и того, что обнаружил Навальный - репутационно однозначно это серьезно бьет по имиджу, который и до того не был на должном уровне. Думаю, что дальше будут заявления европейских институтов, которые непосредственно были в контексте режима санкций, это дополнительный аргумент", - сказал Ференц.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Алексея Навального «токсическое отравление».

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".

3 сентября, Песков заявил, что нет "ни одного повода" обвинять Россию в отравлении Навального ядом семейства «Новичок».

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в Организацию по запрещению химического оружия.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данным трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции.

14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

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Автор: Андрей Василюк