Манчестерский университет обнародовал рекомендации, где призывает сотрудников использовать гендерно-нейтральные термины вместо слов, указывающих на пол человека.
Читайте такжеШеф-редактора газеты Bild отстранили от работы из-за обвинений со стороны коллег-женщинОб этом пишет BBC.
Отдел университета, который занимается гендерным и расовым равенством, рекомендует вместо слов "отец" и "мать" использовать слова "один из родителей" или "опекун", а вместо "муж" и "жена" - "партнер".
В университете сообщают, что такие рекомендации разработали после обращения сотрудников.
Документ содержит перечень терминов с гендерными коннотациями и альтернатив к ним, в частности:
- Вы или они/их/им, а не он/она и его/ее
- Люди/человек или лицо (лица), а не мужчина/мужчины и женщина/женщины
- Все/коллеги, а не дамы и господа
- Один из родителей и опекун, а не мать и отец
- Партнер, а не муж и жена
Отмечается, что консервативные авторы раскритиковали решение университета. В пресс-службе подчеркнули, что "просто создали руководство для сотрудников, которое поощряет использование более инклюзивного языка, чтобы избежать предвзятости и предположений".
"Это утвержденная терминология, и она ни в коем случае не означает, что мы запрещаем слова "мать" или "отец"", - сообщили в университете.
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