Они поделились с Мали исследованиями гиперзвуковых ракет.

Чиновники Минобороны Британии случайно отправили секретные документы в африканскую Мали, которая имеет тесные связи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает The Times, речь идет о документах касавшихся исследований гиперзвуковых ракет.

По данным журналистов, британское ведомство хотело отправить файлы по электронной почте в Пентагон, но произошла ошибка. Так, Пентагон использует доменное имя ".mil", а Мали - ".ml". из-за ошибки данные отправились не туда.

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Отмечается, что большинство данных касалось исключительно "внутренней кухни" Минобороны Британии, в частности, когда и кто из чиновников собирается в отпуск. Однако еще часть документов касалась британских исследований в области гиперзвуковых ракет. В связи с ситуацией в Британии начали расследование.

По словам журналистов, голландский предприниматель, который управляет доменом Мали, получает около 20 тысяч ошибочно направленных электронных писем в день. Он обращался в Пентагон с этой информацией, но никакой реакции не получил.

Утечка секретных документов

Financial Times недавно написала, что опечатка привела к тому, что секретные данные американских военных были переданы веб-оператору Мали. Американский адмирал в отставке Майк Роджерс, руководивший Агентством нацбезопасности и киберкомандованием армии США, убежден, что постоянного доступа к даже несекретной информации достаточно, чтобы генерировать разведывательные данные.

Стоит добавить, что в этом году уже была громкая утечка американских документов. В начале апреля в Сеть попали фотокопии документов Пентагона с грифом секретности. Тогда оказалось, что 21-летний военнослужащий американской Нацгвардии Джек Тейшейра в течение нескольких месяцев делился документами на закрытом сервере Discord.

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