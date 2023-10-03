На смену эмоциональному подъему первых месяцев войны приходит усталость от конфликта в другом конце Европы.

Поскольку войне в Украине не видно конца, политики и общественность на Западе начинают постепенно терять желание поддерживать украинцев чем-то больше, нежели сине-желтыми флагами на улицах европейских городов. Об этом пишет политический обозреватель британского издания The Guardian Габи Хинслифф.

Журналистка отмечает, что на смену первоначальному эмоциональному подъему и готовности во что бы то ни стало помочь Украине выстоять теперь приходит "какое-то странное публичное оцепенение, тихо подавляющее высокие эмоции первых дней войны".

"Это самый опасный момент для Украины, чьи солдаты погрязли в критическом военном наступлении, а гражданские лица сталкиваются с очередной жестокой зимой, когда Россия пытается заморозить их в повиновении, атакуя их энергетическую инфраструктуру. Но именно западная, а не украинская решимость демонстрирует наиболее тревожные признаки шаткости", – пишет обозреватель.

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Хинслифф перечисляет тревожные сигналы для Украины: отказ Конгресса США профинансировать расходы на поддержку Украины, заявления Дональда Трампа о прекращении военных поставок Киеву в случае его прихода к власти и победа путинистов на выборах в Словакии. По словам обозревателя, теперь подобные взгляды "просачиваются сквозь политический подлесок" и в самой Британии.

Так, правые популисты распространяют теории заговора об Украине, НАТО и МВФ, педалируя мнение, что "мы не можем позволить себе продолжать поддерживать Украину". Эти голоса становятся все громче на Западе. В этом контексте Габи Хинслифф вспоминает недавний скандальный твит Илона Маска, в котором он высмеял попытки Владимира Зеленского получить западную помощь.

Обозреватель отмечает, что Запад экзистенциально заинтересован в том, чтобы остановить российскую агрессию в Европе, но не хочет рисковать жизнями собственных солдат. Поэтому и возникло "неписаное соглашение" о том, что воюет Украина, а Запад оказывает материально-финансовую поддержку. Но "с наступлением трудных времен" эта идея теряет сторонников.

"У нас есть шанс помочь закончить это. Российская армия трескается", - написал бывший министр обороны Британии Бен Уоллес в статье для Daily Telegraph.

"Но, пожалуй, только если западная политика первой не даст трещины", – добавляет обозреватель The Guardian.

Западная поддержка Украины - последние новости

Как писал УНИАН, эксперты и официальные лица все чаще называют стратегию на истощение Украины и принуждение стран Запада "устать" новым планом российского диктатора Владимира Путина. Американские официальные лица убеждены, что для этого Кремль будет использовать своих пропагандистов и подконтрольные политические партии, а также будет разжигать теории заговора с помощью новых технологий.

Пообщавшись с немалым количеством американских политиков, журналисты издания Politico пришли к выводу, что следующие месяцы станут решающими для вопроса - продолжат ли США вообще поддерживать Украину. Принятие временного бюджета США без поддержки Киева в нем может быть сигналом относительно проблем в будущем.

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