Кремль считает, что может повлиять на американскую и европейскую политику и восстановить свое преимущество на поле боя.

Эксперты и официальные лица все чаще называют специальное истощение Украины и принуждение стран Запада "устать" оказывать Киеву помощью новой стратегией российского диктатора Владимира Путина.

Американские официальные лица убеждены, что для этого Кремль будет использовать своих пропагандистов и подконтрольные политические партии, а также будет разжигать теории заговора с помощью новых технологий, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Чиновники США, опрошенные изданием, считают, что Россия была разочарована тем, что Соединенные Штаты Америки и Европа в основном проявляли единство в вопросе о продолжении военной и экономической поддержки Украины, и постарается исправить ситуацию.

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Российское влияние в США

Сейчас Путин считает, что может повлиять на американскую политику с целью ослабить поддержку Украины и потенциально восстановить свое преимущество на поле боя. Чиновники убеждены, что Путин внимательно следит за политическими дебатами о помощи Украине в США, где республиканская оппозиция вынудила лидеров Конгресса принять законопроект о временных расходах, который не включал дополнительную помощь для страны.

По словам американских чиновников, Россия постоянно проводит информационные операции, направленные на очернение политики НАТО и США, и, вероятно, будет наращивать усилия в ближайшие месяцы.

Ожидают, что ставки Путина относительно президентских выборов 2024 года будут еще выше, чем во время выборов 2016 года, когда, по оценкам разведки США, Кремль пыталась повлиять на процесс в пользу Дональда Трампа.

Конечной целью России является "подрыв" кандидатов, поддерживающих Украину, и изменение политику США. Некоторые официальные лица США сомневаются, что Россия сможет сделать это. В то же время они прогнозируют, что Москва, если и не сможет повлиять на окончательный результат выборов, может разжечь достаточное количество дебатов по помощи Украине, чтобы будущему Конгрессу было сложнее принимать решение о дополнительной поддержке.

Российское влияние в Европе

Официальные лица США считают, что Москва попытается продвигать пророссийских кандидатов в Европе, поскольку она видит потенциально благодатную почву для этого благодаря недавней победе пророссийской партии Роберта Фицо в Словакии.

Представители США говорят, что Москва может выделить дополнительную финансовую поддержку для пророссийских политических партий в Европе или даже тайные операции, направленные на ослабление поддержки Украины. Прогнозируют также попытки вмешательства РФ в выборы в Европейский парламент, которые состоятся в следующем году.

Новые методы воздействия

Сейчас американцы и европейцы более скептически относятся к тому, что они видят в социальных сетях, а российское государственное телевидение, потеряло доступ к YouTube и теряет влияние в соцсетях Meta. Однако прогнозируют, что и теперь РФ не откажется от дезинформации – только изменит методы.

"Россия не откажется от кампаний по дезинформации. Но мы не знаем, как это будет выглядеть. Стоит считать, что россияне становятся умнее", – говорит Бет Саннер, бывшая высокопоставленная сотрудница разведки. Саннер также отмечает, что искусственный интеллект и другие новые технологии изменят подход РФ к дезинформационным кампаниям.

Эксперты прогнозируют, что Россия в этих условиях, вероятно, будет пытаться общаться с западной аудиторией через номинально независимые организации, "отбеливая" свои сообщения таким образом.

Что будет с помощью США Украине - последние новости

Накануне в США утвердили временный бюджет – без помощи Украине. Президент США Джо Байден и представителя Госдепа Мэтью Миллер выразили разочарование по поводу того, что резолюция о продлении финансирования, принятая Конгрессом США, не включала крайне необходимую помощь Украине.

В то же время в украинском МИД о временном бюджете США без помощи Украине высказались спокойно, отметив, что паниковать из-за этого не стоит, поскольку вскоре будет принят полноценный бюджет.

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