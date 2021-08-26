Пара познакомилась во время летней подработки. Тогда 18-летняя Лиза работала официанткой, а 20-летний Роланд – поваром.

Житель Великобритании нашел в соцсети женщину, в которую был влюблен 36 лет назад, написал ей, а через год женился.

Невероятную историю любви рассказывает издание The Mirror.

Пара познакомилась во время летней подработки на острове Барри в Южном Уэльсе. Тогда 18-летняя Лиза работала официанткой, а 20-летний Роланд – поваром. Для них это было любовь с первого взгляда. Вместе они провели четыре месяца, а затем разъехались. Лиза вернулась в родную деревню в английском графстве Чешир, а Роланд – в Бернли, графство Ланкашир.

Еще год Лиза и Роланд присылали друг другу любовные письма со строчками из песен их любимой группы The Smiths. Затем Роланд ушел в армию, и их отношения прекратились.

После армии Роланд 13 лет путешествовал по миру и все это время не расставался с фотографией Лизы. Сам Лиза считала Роланда "единственным и неповторимым" и также не забывала о нем.

Позже Роланд женился на другой, у них родился сын, но брак распался спустя 14 лет. Лиза тоже была замужем, родила двоих детей и несколько лет назад развелась по собственной инициативе.

В августе 2020 года Роланд нашел Лизу в Facebook и спросил, как у нее дела. А уже через пять дней они встретились и поняли, что их чувства до сих пор не угасли. В канун Нового года Роланд сделал предложение возлюбленной, и в конце лета пара сыграла свадьбу всего в 25 километрах от места первой встречи.

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Автор: Денис Прядко