В Великобритании гей притворился женщиной на собственной свадьбе (фото)
29-летний англичанин Рой Сингх, мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации, выходил замуж в роли женщины. Таково было требование родственников его избранника.
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Родные хотели сохранить факт гомосексуальности жениха в тайне от гостей свадьбы. Рою пришлось наложить на себя грим, надеть парик и ходить на каблуках. Всего на мероприятии присутствовало 450 человек, передаёт The Sun.
После свадьбы пара прожила вместе всего 9 месяцев. Из-за плохого отношения родственников Рой сбежал от мужа и оказался в приюте для бездомных.
Молодой человек пытался покончить с собой, когда узнал, что бывший муж теперь в браке с женщиной. Однако его спас прохожий, который помог мужчине воссоединиться с родителями.
Как сообщал УНИАН, в Великобритании поставят гей-пьесу по мотивам отравления в Солсбери.