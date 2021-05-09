Журналисты под видом бизнесменов из Южной Кореи связались с принцем и попросили помочь выйти на Кремль для продвижения своего бизнеса по инвестициям в золото.

Двоюродный брат королевы Великобритании принц Майкл Кентский тайно торговал своими связями с Кремлем.

Об этом говорится в расследовании The Times, передает "Европейская правда".

Журналисты под видом бизнесменов из Южной Кореи связались с принцем и попросили помочь выйти на Кремль для продвижения своего бизнеса по инвестициям в золото. Они участвовали в видеозвонке с принцем и его бизнес-партнером маркизом Рединга.

В ответ принц сказал, что будет "очень рад" работать с компанией House of Haedong, которая ищет контакты в Кремле для развития своего бизнеса в России.

Принц заверил их, что его давняя связь со страной "может принести некоторую пользу", и обратил их внимание на тот факт, что российский президент наградил его орденом Дружбы, одной из самых престижных наград Кремля. При этом он добавил: "Я никогда раньше не имел тесной связи с золотом, и эта идея меня очень радует".

Когда принц вышел из Zoom, маркиз остался на связи с представителями южнокорейской компании и начал обрисовывать тип услуг, которые, по его словам, он и принц могут предложить в России. По словам маркиза, принц де-факто выполнял роль "неофициального посла Ее Величества в России" и имел возможность встречаться с Путиным.

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Он утверждал, что принц сможет сделать представления российскому лидеру от имени компании House of Haedong. По его словам, стоимость этой услуги составит около 50 000 фунтов стерлингов за четырех-пятидневную поездку принца в Россию.

Однако он добавил предостережение. "Мы говорим здесь относительно осторожно, потому что мы не хотели бы, чтобы мир узнал, что он встречается с Путиным исключительно по деловым причинам, если вы понимаете".

Принц даже согласился записать речь в Кенсингтонском дворце, чтобы произвести впечатление на инвесторов фирмы. "Я уверен, что мы можем задействовать здание. Да, мы можем это сделать", - сказал он, одновременно подтвердив, что предлагаемая плата за выступление в размере 200 000 долларов соответствует суммам, которые он обычно взимал. "Да, действительно", - с энтузиазмом ответил он.

Также отмечается, что когда на этой неделе The Sunday Times обратилась к маркизу Редингу, он заявил, что "переообещал". Принц выступил с заявлением, в котором говорилось, что он не контактировал с Путиным с 2003 года.

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Автор: Денис Прядко