Боррель призвал снять ограничения на оружие, переданное Киеву, - СМИ

Дипломат предлагает усилить военную помощь Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал не ограничивать Украину, которая стремится освободить свои оккупированные РФ земли, в использовании оружия, которое предоставили союзники.

Как сообщают иностранные СМИ, соответствующее заявление Боррель сделал в Брюсселе на неформальной встрече глав МИД стран Европейского Союза. В частности, приветствуя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

"Ограничения на применение переданного Украине оружия должны быть сняты. Оно должно быть использовано в полном объеме для нанесения ударов по военным объектам на территории России, в соответствии с международными правилами. Об этом заявил Верховный представитель ЕС Жозеп Боррель, приветствуя министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Брюсселе на неформальном внешнеполитическом совете", - пишет il Messaggero.

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Как отмечает Tagesschau, Боррель также призвал ЕС предоставить Украине больше военной помощи. Он выразил обеспокоенность из-за сообщений о возможном сокращении помощи Украине от Германии.

Ограничения по применению иностранного вооружения

Как сообщал УНИАН, Нидерланды не ограничивают использование Украиной переданных ей истребителей F-16, в том числе и в воздушном пространстве России. Об этом NOS сказал командующий Вооруженных сил Онно Эйхельсхайм.

Он заявил, что Нидерланды не вводили никаких ограничений на использование и дальность действия F-16 при условии соблюдения законов войны. Он также отметил, что вторжение Украины на территорию России было "блестящим с практической точки зрения".

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