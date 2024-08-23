В России ответили на слова Зеленского о создании буферной зоны

У Путина убеждены, что США знали об операции в Курской области.

Украина не сможеть создать буферную зону на территории России, поскольку это просто "невозможно".

Так прокомментировал слова президента Владимира Зеленского посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Это невозможно, это невозможно... Никакой буферной зоны на территории Российской Федерации не будет", - цитируют его российские СМИ.

По словам Антонова, кремлевский правитель Путин принял некое решение об ответе на наступление Украины. "Я твердо убежден, что все понесут суровое наказание за то, что произошло в Курской области. Ни у кого нет сомнений в том, что они будут уничтожены, не оттеснены, а будут уничтожены", - добавил он.

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Дипломат уверяет, что Москва не собирается обсуждать с Соединенными Штатами Америки пути защиты своей территории. При этом он убежден, что Вашингтон знал о планах украинского командования и может "по щелчку пальцев" остановить наступление ВСУ .

Буферная зона на границе

Напомним, ранее Путин дважды заявлял, что Россия может создать "санитарную" зону на территории Украины. Весной речь шла о Харьковской области.

6 августа украинские войска пошли в наступление на Курскую область. Они прорвали границу и значительно продвинулись. Российские власти ввели режим контртеррористической операции в регионе и в Белгородской и Брянской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из целей ВСУ в Курской области создание буферной зоны, которая позволит защитить жителей приграничья от российских атак.

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