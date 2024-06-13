Компания Milrem Robotics передала украинским силам более десятка машин THeMIS.

Предоставленные Украине беспилотные наземные транспортные средства THeMIS эстонского производства будут оснащены спутниковой связью Starlink, что позволит им работать на расстоянии в тысячи километров. Об этом сообщил производитель роботов - компания Milrem Robotics, передают DefenseNews.

В частности, Starlink будут поддерживать роботы THeMIS, предназначенные для грузоперевозок.

"Благодаря использованию спутниковой связи роботизированная машина THeMIS, которая в настоящее время помогает украинским солдатам на войне с Россией, сможет беспрепятственно получать команды и передавать жизненно важную информацию в режиме реального времени, независимо от ее местоположения на поле боя", - говорится в заявлении. Видео дня

Как известно, компания Milrem Robotics передала украинским силам более десятка машин THeMIS.

Роботы THeMIS - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что компания Milrem Robotics открыла в Таллине новый завод, благодаря которому она рассчитывает производить более 500 беспилотных платформ THeMIS в год, или более 40 роботов в месяц.

"Многие пользователи, довольные результатами испытаний роботизированных транспортных средств, готовятся к масштабным закупкам. С открытием нового предприятия мы будем лучше подготовлены к реагированию на эти вызовы", - заявил генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяерси.

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