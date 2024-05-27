Ранее Украине передали первые комплексы THeMIS, они могут выполнять широкий набор задач.

Компания Milrem Robotics открыла в Таллине новый завод, благодаря которому она рассчитывает производить более 500 беспилотных платформ THeMIS в год, или более 40 роботов в месяц.

"Многие пользователи, довольные результатами испытаний роботизированных транспортных средств, готовятся к масштабным закупкам. С открытием нового предприятия мы будем лучше подготовлены к реагированию на эти вызовы", - заявил генеральный директор Milrem Robotics Кулдар Вяерси.

По его словам, использование роботов в Украине свидетельствует о важности беспилотных наземных систем.

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Напомним, в позапрошлом году стало известно о передаче Украине комплексов THeMIS. Впоследствии в ВСУ рассказали о преимуществах беспилотников THeMIS. Робот предназначен для поддержки войск, выполняя функции транспортной платформы, дистанционного боевого модуля, средства обнаружения и утилизации самодельных взрывных устройств и тому подобное. Масса THeMIS составляет 1630 кг. Максимальная скорость платформы - 20 км/ч, ее грузоподъемность составляет 1200 кг.

Кроме производства, Milrem Robotics также расширит свои мощности для создания прототипов, что ускорит разработку новых продуктов в растущем портфолио компании.

Наземные роботы на службе Украины

Недавно Минобороны показало, какие роботы "служат" в ВСУ. Среди кодифицированных в 2024-м беспилотных наземных комплексов есть роботы для эвакуации раненых, выполнения логистических задач, минирования и разминирования.

Всего с начала года и по конец первой декады мая Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны Украины девять наземных роботизированных комплексов, которые производят в Украине.

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