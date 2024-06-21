Система просто не выдержала нагрузки, предполагают инсайдеры, приближенные к энергооператорам.

Сразу четыре страны на Балканах погрузились в блэкаут. Электроснабжение исчезло практически везде в Боснии и Герцеговине, Черногории, Албании и частично в Хорватии.

Как сообщает черногорское издание Vijesti со ссылкой на местного оператора электросети, без света остались практически все населенные пункты страны. Среди крупнейших городов, где энергия не исчезала - Плевля (30 тысяч жителей) и Жабляк (2 тысячи жителей).

Также издание утверждает, что без света осталась значительная часть соседней Албании. Там энергоснабжение исчезло в крупнейших городах, включая столицу.

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Боснийское издание Klix.ba пишет, что электроснабжение исчезло на большей части территории Боснии и Герцеговины, в том числе в столице Сараево. Комментария от оператора системы пока нет.

Хорватское издание Jutarnji List сообщает, что света нет на некоторых хорватских островах и во многих прибрежных городах на материке. В частности без электроэнергии Дубровник и Сплит.

В комментарии изданию инсайдер из хорватского оператора энергосистемы рассказал, что проблемы начались с Черногории, а после того в других странах региона.

"Никогда не было падения энергосистемы в трех государствах одновременно. Мы также узнаем, что диспетчеры сейчас неистово разговаривают друг с другом, от государства к государству, чтобы определить, что случилось, и разработать план восстановления, поскольку ни одна страна не может быть изолированной с точки зрения электроснабжения, поскольку все они соединены линиями электропередач. Причина сбоя неизвестна, пока предполагают, что потребление подскочило из-за высокой температуры и что система в один момент разрушилась", - пишет Jutarnji List.

Безумная жара накрыла Балканы

Как писал УНИАН, на этой неделе Балканы и Ближний Восток накрыло адской волной жары, которая уже привела к многочисленным смертям и грозит масштабными пожарами в природных экосистемах. Метеорологи прогнозируют температуру около 40 градусов по Цельсию по всей Сербии, поскольку ветры из Северной Африки продвинули горячий и сухой фронт через Балканы.

В соседней Черногории органы здравоохранения предупредили людей прятаться от солнца до позднего вечера. В Греции в среду пожарные боролись с лесными пожарами вблизи Афин, из-за чего десятки людей были вынуждены покинуть свои дома, и власти заявили, что, по их мнению, пламя возникло в результате поджога и при содействии сухих жарких условий.

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