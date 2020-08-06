Макрон анонсировал проведение конференции для помощи Ливану

Макрон подчеркнул, что собранные средства будут направлять «непосредственно людям, организациям и командам, которые нуждаются в ней на местах».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «в ближайшие дни» состоится международная конференция для помощи Ливану после взрывов в порту Бейрута.

Как сообщает Радио Свобода, об этом он объявил во время визита в ливанскую столицу.

Макрон подчеркнул, что средства, которые будут собраны во время конференции, будут направляться «непосредственно людям, спасательным организациям и командам, которые нуждаются в ней на местах».

Ранее во время визита он сказал, что без антикоррупционных реформ ситуация в Ливане будет только ухудшаться, и страна «продолжит тонуть».

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Как сообщал УНИАН, вечером 4 августа в порту Бейрута произошел мощный взрыв, сила которого была эквивалентна землетрясению магнитудой 3,5.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение селитры, которая могла лежать на складе около 6 лет.

По последним официальным данным Минздрава Ливана по состоянию на вечер 5 августа, в результате взрыва селитры в порту Бейрута погибли более 135 человек, число пострадавших достигает 5 тысяч. Десятки людей пропали без вести, до 300 тысяч человек остались без крова.

По данным МИД Украины, по состоянию на 9:00 сегодня, 6 августа, украинцев среди погибших и пострадавших лиц нет, некоторые граждане Украины получили в результате взрыва порезы и ушибы.

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