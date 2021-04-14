Создатель крупнейшей в истории США мошеннической схемы умер в возрасте 82 лет.

Сегодня в тюрьме скончался Бернанд Мэдофф, осужденный на 150 лет заключения за организацию финансовой пирамиды. Его называют величайшим аферистом 21 века и гениальным мошенником. Основанная им пирамида Madoff Investment Securities действовала в США больше 20 лет. Жертвами афериста стали более 37 тысяч человек в 136 странах, которые потеряли 65 миллиардов долларов.

Биография Берни Мэдоффа

Бернанд родился в небогатой еврейской семье в 1938 году. Его отец пытался заработать на предпринимательстве, но обанкротился. Мэдофф получил степень бакалавра политических наук и женился на богатой девушке. В 1960 году основал свою инвестиционную компанию Madoff Investment Securities.

Читайте такжеДля мусульман всего мира начался Рамадан: что изменилось из-за пандемии (фото)Деньги на свой бизнес Берни одолжил у обеспеченного тестя. Он же и привлек в компанию первых заказчиков - своих знакомых и коллег. Благодаря электронным торгам его компания стала одной из крупнейших бирж Нью-Йорка. Мэдофф имел огромный авторитет. Клиенты доверяли ему и делали вклады под большие проценты годовых. Среди вкладчиков было много знаменитостей, что повышало репутацию компании.

Крупнейшая финансовая пирамида была замаскирована под порядочную биржу и практически не вызывала подозрений. Однако во время кризиса 2008 года выяснилось, что Мэдофф не заключил ни одной сделки для своих клиентов в течение многих лет, а с новыми клиентами расплачивался средствами старых клиентов. А все финансовые отчеты Мэдофф подделал.

29 июня 2009 суд приговорил его к 150 годам лишения свободы. После заключения афериста его сын Марк совершил самоубийство, а второй сын Эндрю умер от рака в 2014 году. Перед смертью Бернанд Мэдофф жаловался на болезнь почек.

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Автор: Екатерина Пулатова