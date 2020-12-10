Художник Бэнкси нарисовал новое граффити. На рисунке изображена старушка, которая чихает так сильно, что у нее вылетает зубной протез.
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Известно, что граффити появилось утром 10 декабря на одном из двухэтажных домов Тоттердауна, пригорода Бристоля.
О рисунке рассказал 27-летний Комли, который живет на улице, где появилось граффити. По его словам, он видел человека, который мог быть Бэнкси.
«Около 7 утра я варил себе кофе, я посмотрел в окно и увидел человека. Мне показалось, что это очень увлеченный строитель, потому что он все время смотрел на стену. Я выглянул в окно снова где-то через час, и там уже собралась толпа людей», - рассказал Комли BBC.
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