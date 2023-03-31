Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается к своему соседу, не место в Совете Безопасности ООН, считают в Вашингтоне.

США считают, что во время своего председательства в Совете Безопасности ООН Россия будет продолжать распространение дезинформации и оправдывать свои преступления против Украины. Но пути предотвратить это месячное председательство не было, заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы ожидаем, что Россия будет продолжать использовать свое место в Совете для распространения дезинформации и пытаться отвлечь внимание от попытки оправдать свои действия в Украине и военные преступления, которые совершают члены ее вооруженных сил, а также ужасных нарушений Устава ООН. Стране, которая грубо нарушает Устав ООН и вторгается к своему соседу, не место в Совете безопасности ООН. К сожалению, Россия является постоянным членом Совбеза, и не существует реального международно-правового пути, чтобы изменить эту реальность. Это то, с чем мы сейчас живем", – сказала она.

Карин Жан-Пьер добавила, что США призывают Россию вести себя профессионально во время ее запланированного председательства в СБ апреле.

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"Как бы не было неприятно видеть, что Россия председательствует в Совете, на самом деле это в основном церемониальная должность, которая меняется членами Совета месяц за месяцем в алфавитном порядке. И это то, что мы видим в апреле. Соединенные Штаты будут председательствовать в Совете в августе 2023 года", – отметила пресс-секретарь Белого дома.

Председательство России в Совете Безопасности ООН

Как известно, ежемесячно в Совбезе ООН меняется председательствующая страна. Россия, развязавшая крупнейшую со времен Второй мировой войну в Европе, является постоянным членом организации и будет председательствовать весь следующий месяц.

Еще в начале текущего месяца постпред Украины при ООН Сергей Кислица призвал не разрешить председательство России, поскольку иначе 1 апреля будет "самым печальным днем в истории ООН". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "председательство России в Совбезе ООН с 1 апреля – плохая шутка".

Украинские власти продолжают утверждать, что страна-агрессор получила место в ООН и Совбезе ООН как постоянный член незаконным образом, и продолжает работу по исключению России из состава организации.

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