СМИ узнали имя одного из предполагаемых погибших.

В Гомельской области Беларуси погибли двое офицеров Комитета госбезопасности. Они подорвались на российской противотанковой мине.

Об этом пишет "Наша Ніва" со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, это произошло на территории лагеря, разбитого российскими оккупантами неподалеку от границы Украины. Информацию об инциденте госструктуры республики не афишируют.

"Российское формирование разбило лагерь в лесу в Гомельской области, в районе Полесского экологического заповедника. Все делали по военной науке: окопались, заминировали подходы с нескольких сторон, стали лагерем. Они не знали, где они находятся. Могли думать, что в Украине. Через какое-то время получили приказ двигаться на юг. Бросили позиции, даже забыли несколько коробок с боеприпасами", - рассказал собеседник издания.

Сообщается, что на следы лагеря наткнулся лесник при обходе, заметив коробки с боеприпасами, и сообщил, "куда надо". Место находки повезли показать сотрудникам КГБ, которые и подорвались, вероятно, наехав на нее. В результате силовики погибли, о судьбе лесников не сообщается.

По информации журналистов, один из погибших - это 35-летний подполковник КГБ Андрей Реуцкий.

На днях журналисты "Радио Свобода" писали о похоронной процессии, которая вышла из двора районного отдела КГБ в Мозыре. По неподтвержденной информации, хоронить там могли одного из погибших КГБшников.

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