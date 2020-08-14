Украина готова принять у себя белорусские IT-компании - вице-премьер Федоров

Федоров напомнил о программе правительства по привлечению 5000 иностранных IT-специалистов.

Министерство цифровой трансформации готово создать необходимые условия для комфортного переезда в Украину белорусских IT-компаний и специалистов в связи с ограничениями интернет-связи в Беларуси.

Об этом сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в соцсети Facebook.

Читайте такжеВ Беларуси снова появился интернет - СМИ

«Вместе с украинским IТ-бизнесом Министерство цифровой трансформации готово создать все необходимые условия для комфортного переезда IТ-компаний и специалистов в Украину. Украинская IТ-компания может пригласить к себе на работу такого иностранца. Из документов он предоставляет компании только копии своего паспорта с заверенным переводом и цветное фото 3,5 см на 4,5 см. Затем компания обращается с заявлением в центр занятости, к которому прилагает копии паспорта иностранца, фото и проект трудового соглашения с ним. В течение 5-7 дней Центр занятости выдает такое разрешение. Все. Иностранец может легально проживать и работать в Украине», - написал он.

Кроме этого, при поддержке правительства Минцифры обеспечило возможность мигрировать в Украину по квотам для 5 тысяч высококвалифицированных IТ-специалистов. Они могут получить вид на жительство и работу в Украине на протяжении 10 лет.

Федоров сообщил, что 5 тыс. квот распределены по областям Украины, в которых сосредоточено наибольшее количество IT-компаний: Днепропетровская, Одесская и Львовская области могут привлечь по 600 иностранных специалистов, Харьковская - 700, а Киев – 2,5 тысяч.

Также вице-премьер заявил, что Минцифры готово в режиме 24/7 оказывать содействие и консультационную поддержку иностранным IТ-специалистам, которые готовы к переезду в Украину.

Почему возникла проблема в работе ІТ-компаний в Беларуси

В Беларуси продолжаются протесты несогласных с результатами президентских выборов, прошедших 9 августа, на которых согласно информации Центральной избирательной комиссии Беларуси победил действующий президент страны Александр Лукашенко.

Во время протестов в стране фиксируются проблемы с оптическим и мобильным интернетом.

Лукашенко заявил, что интернет в стране якобы отключают из-за рубежа. Он уверяет, что это не является инициативой власти. "Кому-то хочется призвать выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения. Сейчас наши специалисты разбираются, откуда идет это блокирование. Поэтому, если интернет плохо работает, это не наша инициатива, это из-за границы", - заявил Лукашенко.

Как Украина может помочь белорусским IT-компаниям

Ассоциация IT Ukraine, объединяющая более пятидесяти IT-компаний, в связи с протестами в Беларуси и имеющимися там проблемами с интернетом, предлагает белорусским IT-компаниям базовую поддержку, что позволяет сохранить отношения с клиентами и партнерами, а также продолжить работу над текущими проектами.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Андрей Василюк, Екатерина Гирнык