Женщина попыталась использовать дипломатический иммунитет, чтобы избежать ответственности за нарушения.

Бельгия решила отозвать из Южной Кореи своего посла Питера Лескушье из-за скандала с его женой, которая 9 апреля ударила сотрудницу магазина и хотела избежать ответственности за это.

Об этом сообщает BBC. Отмечается, что происшествие произошло в начале апреля и попало на видео.

Спор произошел в магазине одежды в Сеуле. Сотрудники хотели проверить, не пытается ли посетительница вынести одежду. В свою очередь, клиентка, 63-летняя жена посла Сян Сюецу, толкнула и ударила по лицу одну из сотрудниц.

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Сначала Сян Сюэцу попыталась использовать дипломатический иммунитет, чтобы избежать ответственности за нарушения. Однако бельгийские власти отозвали его, чтобы полиция могла провести расследование.

Женщина впоследствии встретилась с сотрудниками магазина, чтобы извиниться за неприемлемое поведение.

Бельгийское правительство тем временем решило, что на этом фоне Питер Лескушье больше не может исполнять обязанности посла в стране. Он пробыл на должности три года.

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Автор: Дмитрий Захаров