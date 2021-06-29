Беларусь решила приостановить действие соглашения о реадмиссии с Евросоюзом.

Министерство иностранных дел Беларуси вызвало руководителя представительства ЕС в Минске Дирка Шюбеля и отреагировало на новые европейские санкции.

Об этом сообщается на сайте МИД Беларуси.

Утверждается, что во время встречи послу ЕС "была заявлена жесткая позиция белорусской стороны об абсолютной неприемлемости применения санкций как инструмента давления на суверенное и независимое государство".

В ответ на европейские санкции МИД Беларуси заявил о нескольких шагах:

Беларусь прекращает участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство».

Беларусь начинает реализацию процедуры прекращения действия соглашения о реадмиссии с ЕС. Таким образом Беларусь фактически отказалась принимать обратно мигрантов, перешедших границу ЕС со стороны Беларуси.

Беларусь запрещает въезд в страну представителям европейских структур и лицам из Евросоюза, которые способствовали введению санкций.

Кроме этого, МИД отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС для консультаций и рекомендовал постоянному представителю ЕС в Минске выехать для консультаций в Брюссель.

Санкции против режима Лукашенко

2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября, - еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

17 декабря 2020 года Совет ЕС ввел третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и заморозку активов. Гражданам из стран - членов Евросоюза запрещено оказывать финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, которые попали под санкции.

На саммите 25 мая лидеры государств и правительств стран - членов ЕС договорились подготовить новые санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске и задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

21 июня Европейский Союз ввел четвертый пакет санкций против белорусских чиновников, а вслед за ЕС новый пакет санкций против юридических лиц и некоторых граждан Беларуси ввели США.

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Автор: Олег Давыгора