Власть Беларуси будет оказывать давление на оппозицию, применяя админаресты и штрафы - эксперт

Некоторых из проявляющихся во время протестов лидеров показательно будут привлекать по уголовным статьям.

Власть Беларуси на протяжении следующих недель будет оказывать давление на оппозицию, применяя админаресты и штрафы.

Об этом на своей странице в Facebook написал эксперт программы "Международная и внутренняя политика" UIF Игорь Тышкевич, комментирую масштабные акции протеста в Беларуси.

По его словам, ядром протестов стали городской средний класс и молодёжь.

Читайте такжеВ Беларуси на фоне протестов начались забастовки рабочих

"Много молодёжи. Небитое поколение. Которое уверено, что если выйти и сказать "нет" - власть даст назад. У власти, точнее её представителей, есть что терять. Они будут цепляться зубами. Это база противостояния, которая не создаёт предпосылок для быстрых компромиссов", - заявил эксперт.

Он отмечает, что людей, которые настроены оппозиционно, достаточно много, но они не организованы, а протесты не централизованы и не скоординированы.

Тышкевич добавил, что хотя идея массовых сборов оппозиции у избиркомов сработала даже без единого координационного центра, кроме этого нужно было организовать быстрый анализ протоколов и опубликовать первые результаты альтернативного подсчёта до результатов ЦИК, чего оппозиция не сделала.

"Более того, досрочным голосованием, блокировкой интернета, хакингом стартового сайта платформы "Голос" власть существенно ограничила возможности данной системы. Поэтому вечерние протесты - это просто протесты небитого поколения - молодёжи и городского среднего класса. Хаотичные, без целей, без координации, без общего планирования", - считает он.

По словам эксперта, потенциальные лидеры оппозиции испугались последствий и не взяли ситуацию с протестами под контроль.

"Кроме того, власть заранее на сутки закрыла некоторых представителей старой оппозиции, способных вести протесты. И, увы, не выпустит до окончания горячей фазы этой волны противостояния...", - добавил Тышкевич.

Он уверен, что будут ли протесты расширяться и будут ли они опасными для действующей власти, станет известно в течение нескольких дней.

"Дальше власть на начальном этапе (до трёх недель) будет давить силой. Посадками (административная ответственность) штрафами, разгонами. Проявляющихся лидеров будут тянуть по уголовным статьям. Не всех. Некоторых. Показательно. Чтобы остальным стало страшно", - считает эксперт.

Читайте также"Диктатор развязал войну": белорусов призывают в 19:00 выходить на акции протеста по всей стране

При этом, по мнению Тышкевича, акции доказали, что протестные настроения в стране есть, а действующей системой власти не довольны многие.

"Ресурс протеста - около миллиона. Тот же самый городской средний класс. С семьями это около 1 миллиона. Много. И эти люди вне системы коммуникации власти и общества. Оставлять такое количество людей "вне системы" невозможно - система ляжет. Давить - значит стимулировать эмиграцию, а значит лягут планы развития экономики знаний - система и государство лягут (уже через 3-4 года). Поэтому будет определённая трансформация. Скорее всего, с созданием "демократического заповедника" новой конституцией. Не демократии, а именно заповедника. Например, партии с большими возможностями, "но без излишеств", немного свободы слова, "но под контролем", и так далее", - прогнозирует Тышкевич.

По его словам, для такого формата нужны будут те, кто канализирует протестные настроения - "якобы оппозиционные партии новой формации", в которых не будет лидеров нынешней оппозиции.

Эксперт считает, что коммуникаторами со стороны власти станут бывшие чиновники, которые перед выборами 2020 и кризисом ушли "в бизнес" и не взяли на себя токсичность сегодняшней власти.

"А пока брутальный силовой этап...", - резюмировал он.

Выборы в Беларуси: как это было

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы.

В ЦИК обнародовали предварительные результаты выборов. Так, за Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

По данным правозащитников, задержаны около 300 человек, в больницах находятся десятки раненых, один человек погиб в результате наезда спецавтомобиля.

В МВД Беларуси информацию о гибели человека опровергают.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram