К проверке привлекается широкий спектр сил и средств.

В Беларуси 21 июня началась внезапная проверка готовности соединений и воинских частей вооруженных сил к выполнению военных задач. Для этого будут задействованы полигоны и участки местности у границ Украины и Польши, сообщает Минобороны Беларуси.

Отмечается, что к такой проверке привлекли командование Сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, Сил специальных операций, а также ВВС и войск ПВО.

"На первом этапе проверки будут отработаны вопросы оперативного занятия назначенных районов, подготовки их в инженерном плане, организации охраны и обороны, заступления на боевое дежурство. В дальнейшем подразделениям предстоит выполнить учебно-боевые задачи", - говорится в сообщении ведомства. Видео дня

Как известно, проверку будут проводить на полигонах и на участках местности в Брестской и Гомельской областях.

В то же время мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" отметил, что, скорее всего, такие проверки имеют целью нарастить количество войска на границе в ответ действиям Украины.

"Учитывая географию проверки, можно предположить, что проверка является "ответом" на якобы наращивание численности украинской военной группировки на границе с Беларусью", - подчеркнули авторы паблика.

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Как ранее писал УНИАН, в мае в Беларуси объявили о внезапной проверке подразделений, способных применять нестратегическое ядерное оружие. Отмечалось, что будет "проверен весь комплекс мероприятий от планирования, подготовки и применения ударов тактическими ядерными боеприпасами". В частности, будет отработан вопрос подачи спецбоеприпасов в воинские части, и их загрузки на пусковые установки.

Впоследствии в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси заявили, что Гомельская область готова к переводу на военное время.

"... Проверили и взаимодействие всех элементов военной составляющей. Кроме этого, определили для себя перспективное направление, чтобы усовершенствовать в целом работу, привлечь ресурсы технических транспортных средств, возможно, расширить диапазон специальных формирований и т.д.", - заявил первый заместитель министра Александр Худолеев.

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