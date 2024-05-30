Сообщается, что местные власти проверили взаимодействие всех элементов военной составляющей.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси заявили, что Гомельская область готова к переводу на военное время.

Как пишет БЕЛТА, в юго-восточном регионе отработали ряд элементов готовности МЧС и формирований гражданской обороны к переводу к действиям в военное время. Ранее аналогичные тренировки прошли в двух других регионах.

"Проверена готовность специальных формирований, их укомплектованность и др. В целом система региона готова при необходимости к переводу на военное время... Проверили и взаимодействие всех элементов военной составляющей. Кроме этого, определили для себя перспективное направление, чтобы усовершенствовать в целом работу, привлечь ресурсы технических транспортных средств, возможно, расширить диапазон специальных формирований и другое", - заявил первый заместитель министра Александр Худолеев. Видео дня

Угроза из Беларуси: последние новости

Недавно в Центре противодействия дезинформации заявили, что Россия постарается информационно "раскачать" тему наступления из Беларуси, чтобы повлиять на логистику и растянуть украинские силы..

Руководитель ЦПД, офицер Сил обороны Андрей Коваленко заявил, что сегодня у оккупантов нет сил и средств для наступления из Беларуси. "Силы обороны давно готовы к угрозам с этого направления и были приняты все необходимые меры", - добавил он.

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