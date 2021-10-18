Американский президент впервые после его инаугурации решил поужинать вместе с женой в общественном месте.

Президента и первую леди США поймали на нарушении эпидемиологических правил - Джо и Джилл Байден появились в общественном месте без маски.

Об этом сообщает Daily Mail.

Байдены впервые выбрались в ресторан "для простых смертных" после их переезда в Белый дом - в ночь на 17 октября президентскую чету заметили в популярном среди политических кругов заведении Fiola Mare в Вашингтоне.

Журналисты отмечают, что согласно руководству Центров по контролю и профилактике заболеваний США все люди старше двух лет обязаны носить маску в помещении, независимо от статуса вакцинации.

"В наших ресторанах всегда нужно носить маски, кроме еды и питья", - говорится на сайте заведения.

Читайте такжеВ США коронавирус за несколько часов убил дочь антивакцинатораНесмотря на это, 78-летний Джо Байден и его жену сняли на видео идущими по ресторану без масок. Охранявшие их сотрудники секретной службы при этом были в черных масках.

Стоит отметить, что в августе Мюриэл Баузер, мэра округа Колумбия, где расположен Вашингтон, приказала штрафовать все рестораны, бары и другие заведения, подающие спиртное, за несоблюдение карантинных правил.

А ранее в этом году Джо Байден резко раскритиковал губернаторов Техаса и Миссисипи за отмену требования по ношению защитных масок в общественных местах.

Автор: Станислав Кожемякин