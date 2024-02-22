Президент подчеркнул, что наследие Навального будет продолжено людьми по всей России и во всем мире, которые "оплакивают его потерю и борются за свободу, демократию и права человека".

Президент США Джо Байден встретился в Сан-Франциско с Юлией и Дашей Навальными, чтобы "выразить им свои искренние соболезнования в связи с тяжелой утратой, постигшей их после смерти Алексея Навального в российской тюрьме", - сказано в заявлении Белого дома.

"Президент выразил свое восхищение необычайным мужеством Алексея Навального и его наследием в борьбе против коррупции и за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство закона одинаково применимо ко всем. Президент подчеркнул, что наследие Алексея будет продолжено людьми по всей России и во всем мире, которые оплакивают его потерю и борются за свободу, демократию и права человека", - сказано там.

Он подтвердил, что завтра его администрация объявит о новых крупных санкциях против России в ответ на смерть Алексея, российские репрессии и агрессию, а также жестокий и незаконный конфликт в Украине.

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Смерть Навального - детали

16 февраля стало известно, что в российской колонии умер Алексей Навальный. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков обвинил Запад в "безумных заявлениях" по поводу смерти Навального.

Вдова Алексея Навального Юлия опубликовала в его соцсетях видео "Я продолжу дело Алексея Навального", в котором пообещала заняться политикой, чтобы добиться смены власти в России.

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