Сейчас Украина тратит практически львиную долю своего бюджета на финансирование армии.

Недавно президент США Джо Байден заявил, что попросит у Конгресса дополнительные $60 миллиардов для помощи Украине. Советник главы ОП Михаил Подоляк прокомментировал эту сумму и оценил ее пользу для фронта.

"Надо дождаться, когда примут соответствующие решения. То есть говорить и делать – это немножко разные вещи. Очень хорошо, что господин Байден говорит об этих цифрах. Подразумевается, что его окружение, инсайдеры говорят об этих цифрах, но дождемся, когда будут соответствующие резолюции, соответствующие голосования. Тогда уже будем детально анализировать сумму. Но война - это всегда очень дорого. Особенно, если это война огромного объема. У нас 1800 километров границы, 1300 километров, где непосредственно идут боевые действия. Такой линии фронта не было нигде", - сказал он в интервью "24 Каналу".

Подоляк добавил, что к боевым действиям привлечено огромное количество техники и людей. В то же время озвученная американцами сумма - это "и много, и мало одновременно".

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"Например, Россия сегодня тратит 35% своего национального бюджета на войну. Вы все же учитывайте, что такое российский бюджет, с учетом количества продажи сырья на внешних рынках. Это где-то около 11 триллионов рублей, которые тратят только прямо на войну. Я не говорю об косвенных расходах на войну. Например, одна система Patriot стоит миллиард долларов, не включая противоракеты, которые надо будет использовать. Война всегда очень и очень затратная", - пояснил чиновник.

Украина вынуждена тратить практически львиную долю своего бюджета на финансирование армии по состоянию на сегодня. Это уменьшает возможности для финансирования тех или иных социальных программ.

"Если мы хотим выиграть войну со страной, которую еще вчера все боялись, армию которой считали едва ли не самой большой, по крайней мере с количественной точки зрения, ВПК был одним из самых мощных и тому подобное. Это все мы должны уничтожать. Именно поэтому, безусловно, суммы должны быть 60 и более миллиардов долларов для того, чтобы мы эффективно воевали. Кто бы что ни говорил - это война о будущем, о правилах, в которых мы будем жить, об образе жизни, или в мире будут доминировать голое насилие и сила, или в мире все же будут доминировать договоренности", - подчеркнул он.

Подоляк отметил, что нынешняя война крайняя. В частности, чего стоят дроны и высокоточное дальнобойное оружие. В связи с этим он считает, что "цифра 60 миллиардов – это немножко не так много, если мы говорим о том, какой будет цена в этой войне: победы или поражения". В то же время чиновник убежден, что Украина гораздо более психологически готова к тому, что сегодня происходит в Восточной Европе.

"Мы четко понимаем последствия этой войны, а это очень важный фактор, который влияет на цену войны. То есть, если вы психологически точно понимаете, за что платите ту цену, которую платите, то это перевешивает. У вас может быть меньше оружия, меньше денег, но вы будете намного эффективнее", - заключил он.

Помощь Украине от США

С начала полномасштабной войны общий объем помощи Украине от США по состоянию на август достиг отметки в $66,2 млрд. Из них $43,1 млрд - это военная помощь, $20,5 млрд - доля экономической поддержки и еще $2,6 млрд - гуманитарная помощь.

Недавно США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи, в который войдут ракеты противовоздушной обороны AIM-9M, боеприпасы для HIMARS, высокоточные авиационные боеприпасы и тому подобное.

Штаты также тайно передали Украине ракеты ATACMS. Их уже использовали для ударов по аэродромам на оккупированной территории. Видео пусков показал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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