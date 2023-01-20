Украине удалось договориться об усилении боевого арсенала, в частности, артиллерии и бронетехники.

Президент Владимир Зеленский отметил важность быстрого выполнения договоренностей о военной поддержке для обороны нашего государства.

За словами президента, в течение недели продолжался дипломатический марафон, начавшийся во время его визита в Вашингтон. Благодаря звонкам и переговорам удалось существенно усилить "артиллерийский кулак" – и пушками, и снарядами.

"Есть хорошие результаты по бронетехнике - добавили несколько сотен боевых машин в наш арсенал. Значительные результаты по ракетам для реактивных систем и для наших зенитчиков. Один из крупнейших оборонных пакетов объявлен Соединенными Штатами. И я благодарю за него президента Байдена, всех конгрессменов, всех американцев, которые знают, что свобода не может проиграть. Спасибо нашим европейским союзникам - всем странам, которые на этой неделе сделали очередные шаги в поддержке нашей общей защиты", - отметил Зеленский.

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В то же время он подчеркнул, что сейчас во всем этом важно время - время поставки.

"Каждая договоренность должна выполняться максимально быстро – для нашей обороны", - сказал Зеленский.

По словам президента, следующая неделя, к которой уже идет подготовка, должна также принести свои "оборонительные плоды".

Также Зеленский сообщил, что сегодня встретился с американскими сенаторами, которые прибыли в Киев.

"Господа Грэм, Блюменталь и Уайтхауз, благодарю за содержательные переговоры. Крайне важно в этом году не сбавлять динамики нашего сотрудничества Украины и США – во всех сферах. Я уверен, так и будет. Главная тематика - конечно, оборона. Защита нашего неба, танки для Украины, необходимые нам для освобождения нашей территории дальнобойные ракеты. Услышал понимание наших потребностей", - прокомментировал Зеленский встречу.

Военная помощь от США: подробности

19 января Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму 2,5 млрд долларов.

В частности, среди них дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS; 8 систем противовоздушной обороны Avenger; 59 БМП Bradley с 590 противотанковыми ракетами TOW и 295 тыс. боеприпасов калибра 25 мм; 90 бронетранспортеров Stryker с 20 минными катками; 53 бронетранспортера MRAP; 350 высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV; высокоскоростные противорадиационные ракеты HARM; 95 тыс. 105-мм артиллерийских снарядов; 20 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов; 600 высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов; 11 800 120-мм минометных мин; 12 автомобилей поддержки боеприпасов и 6 командно-штабных автомобилей; 22 тактические машины для буксировки вооружения; 2 тысячи противотанковых ракет; свыше 3 млн патронов для стрелкового оружия; взрывное оборудование, противопехотные боеприпасы и приборы ночного видения; запасные части и прочее полевое снаряжение.