Путин, по словам президента США, озвучивает искаженное понимание истории и прямо атакует право Украины на существование.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявляет, что президент Российской Федерации Владимир Путин озвучивает искаженное понимание истории и прямо атакует право Украины на существование.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Байден сказал в обращении относительно ситуации на границах России и Украины.

"Вчера мир четко услышал полный объем искаженного переписывания истории", - заявил Байден и отметил, что утверждения Путина касались событий столетней давности.

"Я не собираюсь вдаваться в подробности, ничто в долговременных замечаниях Путина не указывает на интерес следовать путем реального диалога по европейской безопасности в 2022 году. Он прямо напал на право Украины на существование. Он косвенно угрожает территории, ранее удерживаемой Россией, в том числе государствам, которые сегодня являются процветающими демократиями и членами НАТО", - подчеркнул Байден.

Как сказал президент США, Путин открыто пригрозил войной, если его крайние требования не будут выполнены".

"Нет никаких сомнений, что Россия является агрессором", - сказал Байден и добавил, что США имеют четкое видение относительно вызовов, с которыми приходится сталкиваться.

"Тем не менее, до сих пор есть шанс предотвратить худший сценарий, который принесет невыразимые страдания миллионам людей", - сказал президент США и отметил, что это может произойти в случае более глубокого вторжения РФ в Украину.

По его словам, США вместе с союзниками и партнерами открыты к дипломатии.

Байден заверил, что будут судить России по действиям, а не словам.

Напомним, 21 февраля президент РФ Путин заявил, что "современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией". Он также озвучил ряд лживых заявлений и фейков об Украине, после чего заявил о признании террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".