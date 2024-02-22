Кроме того, американский лидер заявил, что Путин непосредственно виновен в смерти Навального.

Президент США Джо Байден назвал российского диктатора Владимира Путина "сумасшедшим сукиным сыном", вспомнив о ядерной угрозе для мира.

Как передает The Hill, соответствующее заявление американский президент сделал во время избирательной кампании в Сан-Франциско. Во время выступления Байден вспомнил о Путине и других политиках, которые тоже угрожают миру ядеркой.

"Основная экзистенциальная угроза - это климат. Да, у нас есть сумасшедший сукин сын (по-английски crazy SOB, – УНИАН), как тот Путин, а также другие, и мы всегда должны беспокоиться о ядерном конфликте, но экзистенциальная угроза для человечества – это климат", - заявил Байден.

Кроме того, во время своего выступления Байден напрямую обвинил Путина в смерти оппозиционного политика Алексея Навального и раскритиковал Дональда Трампа, который избегает упоминаний о Путине в своей реакции об этом преступлении.

Путин и ядерка - что еще говорил Байден

Напомним, что летом прошлого года президент США Джо Байден заявил, что угроза применение тактического ядерного оружия российским диктатором Владимиром Путиным "реальная". Ранее глава Белого дома осудил развертывание Россией такого оружия в Беларуси, назвав соответствующее заявление Путина "абсолютно безответственным".

"Когда я был здесь около двух лет назад и говорил, что беспокоюсь из-за высыхания реки Колорадо, все смотрели на меня как на сумасшедшего. Они посмотрели на меня так же, как когда я сказал, что беспокоюсь о том, что Путин применит тактическое ядерное оружие. Это реально", - сказал Байден группе доноров в Калифорнии.

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