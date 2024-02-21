Переброска тактического ядерного оружия в Беларусь должна заставить Запад задуматься на фоне неудач Путина на украинском фронте.

Западные страны могут переосмыслить вероятность ядерной угрозы со стороны Российской Федерации. Об этом говорится в материале The Times.

Авторы отмечают, что российские военные неудачи, возможно, заставили президента Путина серьезно задуматься об использовании тактического ядерного оружия как способа достижения победы – или, по крайней мере, предотвращения сокрушительного поражения в Крыму.

"НАТО неоднократно заявляло, что нет никаких признаков того, что Россия готовится применить свой ядерный арсенал. Действительно можно утверждать, что угроза, которую президент Байден еще недавно считал реальной, отступила. Путин, похоже, возлагает надежды на возглавляемую США коалицию, которая устала поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" или, возможно, ждет прихода нового американского президента, который с большей готовностью будет настаивать на соглашении, которое он потом сможет объявить победой", - говорится в материале.

Издание отмечает, что предупреждения официальных лиц в Москве о ядерной войне, особенно Дмитрия Медведева, бывшего премьер-министра и президента, который сейчас является заместителем председателя Совета национальной безопасности России, обычно рассматриваются на Западе как направленные на препятствование поддержке НАТО Украины, а не как серьезные угрозы.

"Словно готовясь к возможной ядерной атаке, Путин отправил первую партию тактических систем в Беларусь, своего дружественного соседа. Это был первый раз, когда Москва разместила ядерные ракеты за пределами России после распада Советского Союза в 1991 году. Переброска тактических ядерных бомб в Беларусь, граничащую с тремя странами НАТО, Польшей, Литвой и Латвией, может заставить Запад переоценить вероятные варианты действий Путина, если война в Украине не принесет ему стратегических успехов", - считают авторы.

Угроза ядерной атаки со стороны РФ

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев "взялся" за ядерную дубинку. Он заявил, что старания оккупантов "отбить" коллективное наступление Украины и Запада - очевидны "всем приличным людям". Но, главное, армия РФ своим присутствием в Украине спасает мир от ядерной катастрофы, пригрозил Медведев.

По его словам, если представить себе, что наступление "укробандеровцев" при поддержке НАТО удалось и они "отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил Указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия".

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