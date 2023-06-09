Джо Байден заявил, что у США будет необходимое финансирование для поддержки Украины "столько, сколько потребуется".

Президент США Джо Байден и его британский коллега премьер-министр Риши Сунак заявили о своей "непоколебимой поддержке" Украины и разделили осуждение "жестокой агрессии" Москвы на встрече в Вашингтоне.

"Великобритания и Соединенные Штаты вместе с более чем 50 партнерами оказали Украине исторический уровень помощи в обеспечении безопасности. Я хочу поблагодарить премьер-министра за его решительное и решительное руководство, внося значительный объем помощи в области безопасности и обучения украинских военнослужащих. Чтобы они могли эффективно использовать оборудование и боеприпасы, которые мы им коллективно предоставили", - сказал Байден на совместной пресс-конференции в Белом доме, пишет CNN.

Джо Байден заявил, что у США будет необходимое финансирование для поддержки Украины "столько, сколько потребуется".

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Сунак сказал, что Великобритания гордится своим вкладом в военные действия Украины, в том числе танками, оружием дальнего действия и обучением киевских солдат. Но, продолжил он, именно лидерство и ресурсы США внесли "решающий вклад", позволив Украине сдержать широкомасштабное наступление России.

Риши Сунак отметил, что союзникам Украины необходимо послать сильный сигнал Владимиру Путину, что их поддержка Киева не ослабнет, сообщает Sky News.

"Чем больше мы сможем оказать поддержку Украине, а не только здесь и сейчас, ту поддержку, которая продлится какое-то время и на годы вперед, я думаю, это посылает [Путину] сильный сигнал о том, что в этом нет смысла, пытаясь нас переждать", - сказал он на совместной пресс-конференции с Джо Байденом.

"Мы никуда не пойдем. Мы будем здесь столько, сколько потребуется. И, надеюсь, это ускорит расчет в его уме, что он должен вывести свои силы", - добавил Сунак.

Последние заявления Байдена и Сунака

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на прорыв плотины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

У Великобритания, как и Соединенных Штатов Америки, пока нет возможности утверждать, что именно Российская Федерация стоит за подрывом дамбы Каховской ГЭС, приведшим к масштабной техногенной катастрофе. Премьер министр страны Риши Сунак заявил, что если причастность россиян подтвердится, это будет "новое дно".