Его спросили, каким будет его послание к РФ.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на прорыв плотины Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области.

Фрагмент его ответа опубликовал Голос Америки в своем Telegram-канале. Журналистка спросила американского президента, каково его сообщение в Россию о взрыве дамбы в Украине.

"Мы не оставим. Мы поможем Украине", - ответил ей Джо Байден.

Реакция мира на подрыв Каховской ГЭС

В Евросоюзе осудили российскую атаку, заявив, что ее атаки на гражданскую критическую инфраструктуру достигли беспрецедентного уровня. Известно, что ЕС должен передать Украине насосы для грязной воды, пожарные шланги, лодки и мобильные станции очистки воды.

В Twitter ООН утром появилось сообщение о том, что 6 июня отмечается "день русского языка". Уже впоследствии генсек Антониу Гутерреш прокомментировал инцидент, назвав его грандиозной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой. Он заявил, что людям уже оказывают помощь.

В Белом доме заявили, что не могут пока точно сказать, является ли Россия ответственной за подрыв.

В то же время издание NBC News пишет, что Соединенные Штаты могут рассекретить данные своей разведки, в которых речь идет о вине россиян.

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